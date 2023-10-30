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Dünya

Mısır'ın doğal gaz kararı Avrupa'yı vurdu

Avrupa'da gaz fiyatları, Mısır'ın dün gaz ithalatının durma noktasına geldiğini açıklamasının ardından oluşan arz güvenliği endişeleriyle haftaya yükselişle başladı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 15:55 - Güncelleme:
Mısır'ın doğal gaz kararı Avrupa'yı vurdu
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, aralık vadeli kontratlarda fiyatlar cuma günkü kapanışa göre bugün yüzde 6,7 artışla megavatsaati 53,9 avroya yükseldi.

İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından yükselişe geçen fiyatlar, son olarak 13 Ekim'de 53,9 avroyu görmüştü.

Fiyatların bu haftaya artarak başlamasında, Mısır'ın dün gaz ithalatının durma noktasına geldiğini açıklaması sonrası oluşan arz güvenliği endişeleri etkili oldu.

İsrail, çatışmaların yoğunlaşmasının ardından ABD'li enerji şirketi Chevron'un işlettiği Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasını talep etmişti. Mısır, söz konusu sahadan önemli miktarda gaz ithalatı gerçekleştiriyordu.

Mısır, özellikle geçen yıl etkisini hissettiren enerji kriziyle birlikte Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını büyük ölçüde artırmıştı.

Mısır'ın gaz ithalatındaki gerilemenin LNG ihracatında da düşüşe yol açacak olması, Avrupa'da arz güvenliğine yönelik endişeleri yeniden körükledi.

Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltırken farklı ülkelerden LNG ithalatına daha bağımlı hale gelmesi, fiyatların küresel piyasalarda doğal gaz ve LNG arzına ilişkin olası kısıtlar karşısında kırılganlığını artırıyor

Fiyatlar, İsrail-Filistin çatışmasının üzerinden geçen üç haftada ise yaklaşık yüzde 40 yükseldi.

  • gaz fiyatları
  • arz güvenliği
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