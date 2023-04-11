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Dünya

''Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı'' iddiasına açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki bilgilerin yalan olduğunu söyledi.

AA11 Nisan 2023 Salı 14:37 - Güncelleme:
''Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı'' iddiasına açıklama
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

The Washington Post'un, Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki haberini değerlendiren Peskov, "Bu, tekrarlanan yalan haberlere benziyor. Bu tür haberleri böyle değerlendirmek gerekiyor." dedi.

Peskov, Rusya ile Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tartışma konusu olan Kuril Adaları ile ilgili soruyu yanıtlayarak "Kuril Adaları, Rusya Federasyonu'nun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

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