Mısır'ın Sudan'dan 3 bine yakın vatandaşını tahliye etti

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 443'ü kara, 697'si hava yoluyla olmak üzere 1140 Mısırlının daha Sudan'dan tahliye edildiği belirtildi.



Tahliye işlemlerinin başlamasından bu yana toplam 2 bin 679 Mısır vatandaşının ülkeye getirildiği aktarılan açıklamada, Sudan'daki Mısırlıların tahliyesine yönelik çabaların hızlandığı ifade edildi.



Mısır Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Sudan'da 10 binden fazla Mısır vatandaşı yaşıyor.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA



Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.