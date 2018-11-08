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Mısır'ın Tel Aviv Büyükelçisi ilk ziyaretini Kıpti Kilisesi'ne yaptı

Mısır'ın yeni Tel Aviv Büyükelçisi Halid Azmi, İsrail polisinin Kıpti Hristiyan din adamlarına saldırısıyla gündeme gelen Kudüs'teki Mısır Kıpti Kilisesi'ni ziyaret ederek göreve başladı.

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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azmi'nin güven mektubu sunmasının hemen ardından ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğinden bir heyetle Kıpti Kilisesi'ni ziyaret ettiği duyuruldu.

Açıklamada, Büyükelçinin ziyareti, kiliseye ait mülkler ile başta Sultan Manastırı olmak üzere kutsal kentteki tarihi haklarına sahip çıktığını göstermek üzere gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 24 Ekim'de Kıpti Hristiyan din adamlarının "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mısır Ortodoks Kilisesine bağlı Sultan Manastırı'nın restorasyonuna izin verilmemesini protesto etmek için düzenlediği gösteriye müdahalede bulunmuş, bazı Hristiyan din adamlarını darbeden polis, birini de gözaltına almıştı.

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