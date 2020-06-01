İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8182
  • EURO
    7,5816
  • ALTIN
    381.369
  • BIST100
    107266
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mısırlı Bakan'dan çarpıcı açıklama: Kovid-19 vaka sayısı resmi verilerden 5 kat daha fazla
Dünya

Mısırlı Bakan'dan çarpıcı açıklama: Kovid-19 vaka sayısı resmi verilerden 5 kat daha fazla

Mısır Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Halid Abdulgafur, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 117 bini geçtiğini söyledi.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 18:28 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 18:29
ABONE OL

Yerel basında yer alan haberlere göre, Üniversiteler Yüksek Kurulu yerleşkesinde yaptığı konuşmada Abdulgafur, "Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı açıklanan resmi verilerden 5 kat, vefat sayısı da 10 kat daha fazla." dedi.

Abdulgafur, "Ülkede açıklanan resmi veriler, varsayılan oran ile hesaplandığında Mısır'da Kovid-19 vaka sayısının 117 bini, ölenlerin sayısının ise 9 bini geçtiği görülüyor." ifadelerini kullandı.

Mısır hükümetinden yapılan resmi açıklamada, bugün itibarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 24 bin 985, vefat sayısı ise 959 olarak duyurulmuştu.

Hemzemin geçitte yük treni tırla çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.