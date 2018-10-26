Mısırlı gazeteci Huveydi: Abu Dabi Veliaht Prensi Zayid bugünlerde kesinlikle uyumuyordur

Huveydi, Alman yayın ajansı Deutsche Welle'de yer alan röportajında "Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, başta Suudi Arabistan'a olmak üzere Arap dünyasına dramatik yansımaları olacak." dedi.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve destekçilerinin cephesinde çatlak oluşturacağı değerlendirmesinde bulunan Huveydi, "Eğer Prens Bin Selman azledilirse bu diğer müttefik prensler için de bir kriz yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Huveydi, sözlerine şöyle devam etti: