İngiliz sunucu Piers Morgan, "Sansürsüz" programının özel bölümünde konuk ettiği Mısırlı kalp cerrahı ve komedyen Bassem Youssef ile İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını konuştu.

Youssef, Morgan'ın "7 Ekim'de olanlara karşı orantılı bir yanıt nasıl verilebilir?" sorusunu cevaplarken Hamas'ı ya da İsrail'i kınamanın tamamen faydasız, yalnızca bir tür "vicdan rahatlatmadan" ibaret olduğunu söyledi.

İsrail ve Filistin'e yönelik farklı bakış açılarını gösterebilmek için yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye sorular sorduğunu ifade eden Youssef, "'İsrailliler özgür olmayı hak ediyor mu?' diye sorunca bana ne dedi biliyor musunuz? Evet, İsrailliler de diğer insanlar gibi bunu hak ediyor. Sonra aynı soruyu Filistinliler için de sorunca bana ne dedi biliyor musunuz? Bu, karmaşık ve hassas bir konu..." dedi.

Youssef, "İsrail'in, 7 Ekim'den itibaren Batı'yı ahlaki açıdan hiç olmadığı kadar yozlaştırdığını ve Batı'nın toparlanmasının çok zaman alacağını" belirterek "Batı, bize yıllardır liberal olduğunu, insan haklarını önemsediğini, herkesin eşit olduğunu ve değerlerini benimsememiz gerektiğini söylüyor fakat ateşkese yanaşmıyor, hatta İsrail'e durmasını bile söylemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyaca ünlü bir fastfood firmasının, İsrailli askerlere bedava yemek dağıttığı haberlerini de hicvederek eleştiren Youssef, "Çünkü Filistinli bir grup çocuğu öldürdükten sonra hiçbir şey sizi 'Happy Meal" (çocuk menüsü) yemek kadar mutlu edemez." ifadesini kullandı.

- "İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİ SİNA'YA TEHCİR PLANI OLABİLECEK EN KÖTÜ ÇÖZÜM"

Bassem Youssef, Morgan'ın İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri topraklarından zorla çıkartarak Mısır'ın Sina Yarımadası'na yerleştirme planına ilişkin, bunun "en kötü çözüm olduğunu kaydetti. Youssef, "Bu, onların (Filistinlilerin) toprakları ve bu topraklar aniden ellerinden alınıyor. Bu insanlar evlerinden kovuluyor, şimdi de onları başka bir ülke mi almalı?" diye konuştu.

Youssef, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Sina'ya tehcir girişimiyle 2 milyonluk Filistin nüfusunun mülteci kamplarında yaşamaya zorlanacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu insanlar Sina'ya itilecek ve 2 milyonluk nüfus mülteci kamplarında yaşayacak. Sizce ne olacak? Huzursuzluk ve kaos. Ardından birkaç yıl sonra Batı medyası kameralarıyla gelip 'Şu Araplara bakın, birbirlerini öldürüyorlar. İsrail iyi ki onlardan kurtuldu.' diyecek."

Aynı senaryonun İsrailliler için düşünülmediğini sorgulayan Youssef, "Avrupa'nın 44 ülkesi var. Neden İsraillileri almıyorlar? Amerika'nın 50 eyaleti var. Neden Florida'yı onlara vermiyorlar? Florida'dan hep şikayet ediyorlar. Neden o zaman orayı İsrail'e vermiyorlar?" ifadelerini kullandı.

- "BÜTÜN BİR KÜLTÜR YOK EDİLDİ"

Youssef, "örnek laiklik ve demokrasi" imajıyla kendisini parlatan ancak "ırkçı ve apartheid bir ülke" olan İsrail'in yaptıklarını meşru gören kişilerin, Filistinlileri hor gördüğünü belirterek "Çünkü onlar (Batılılar) Filistinlileri küçük görüyorlar. Bütün mesele bu. Winston Churchill'den bir alıntı yapmak istiyorum. 'Amerika'daki yerliler ya da Avustralya'daki siyahlara büyük bir yanlış yaptığımızı düşünmüyorum çünkü onların yerini daha üstün, daha güçlü ve daha akıllı bir ırk aldı.' diyor. Sorunun özü ne Hamas ne de Filistin. Sorunun özü, bizi hor gören insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Batı dünyasının bu bakış açısı sebebiyle İsrail'in saldırılarına ses çıkarılmadığını söyleyen Youssef, "Orada canlı bir Filistin kültürü vardı ve şu anda bu kültürü yok ediyorlar. Bütün bir kültür yok edildi." dedi.

- "MEDYA, DİĞER TARAFIN SESİNİN DUYULMASINA İZİN VERMİYOR"

Medyanın uzun yıllar boyunca Orta Doğu'yu ele aldığı haberlerde sadece belli bir bakış açısını yansıttığını ve diğer tarafın sesinin duyulmasına izin vermediğini ifade eden Youssef, bu yüzden hayal kırıklığı yaşandığını belirtti.

Youssef, Gazze'de yaşanan dramın Batı medyası tarafından göz ardı edildiğini aktarırken bir önceki röportajla sesi duyulmayanların bakış açısını az da olsa yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Morgan'ın yaptıkları ilk röportajın Youssef'ın kullandığı dil ve hicivlerden dolayı iyi veya kötü çok fazla tepki aldığını ifade etmesi üzerine Youssef, "Hiciv, gerçekliği abartılı bir şekilde ters yüz eder. Bu sayede bahsedilen konunun kulağa ne kadar rahatsız edici ve hatta bazen de aptalca geldiğini görebilirsiniz. Ben bunu yaparken sadece medyanın bana aktardığı şeylere tepki veriyordum. Birdenbire, en uç önlemleri öneren kişiler 'bu kadarı da çok fazla' demeye başladı. Benim kullandığım çok basit bir teknikti. Sadece konu hakkında konuştum ve konuya dikkati çektim." diye konuştu.