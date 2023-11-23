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Dünya

Mısırlı Müslüman satıcıya küstah sözlerle saldıran ABD'li eski diplomat gözaltına alındı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanlığını yapan ve Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı satıcıy defalarca Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı ifadelerle sözlü saldırıda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 10:50 - Güncelleme:
Mısırlı Müslüman satıcıya küstah sözlerle saldıran ABD'li eski diplomat gözaltına alındı
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ABD basınındaki haberlere göre, Seldowitz'in Manhattan'da Mısırlı satıcıya defalarca sözlü tacizde bulunduğuna dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından New York Polis Departmanı harekete geçti.

Polisin gözaltına aldığı 64 yaşındaki Seldowitz'e "nefret suçunun" yanı sıra "ağırlaştırılmış taciz ve takip ederek tacizde bulunma" suçlaması yöneltildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya paylaşımında, "İslamofobi nefrettir. Bu alçak, saygısız söylemin şehrimizde yeri yoktur. Bunu reddediyoruz ve yalnız olmadığımızı görmekten mutluyuz." ifadesini kullanmıştı.

SELDOWİTZ'İN SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırı, Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı ve yabancı düşmanı yaklaşımını gözler önüne sermişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Seldowitz, Manhattan'daki Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret etmiş, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine de "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Görüntülerde, Seldowitz'in, satıcının kibarca orayı terk etmesini istemesine rağmen "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas'a inanıyor' diye tabelalar koyacağım." demesi dikkati çekmişti.

Başka bir görüntüde de telefonla satıcının fotoğrafını çeken Seldowitz, satıcıyı Mısır istihbaratına ailesini yakalatarak, tırnaklarını söktürmekle tehdit etmişti.

Seldowitz'in, Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadisler hakkında hakaretlerde bulunması, satıcıya ise "cahil" demesi görüntülerde yer almıştı.

  • mısırlı
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  • diplomat

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