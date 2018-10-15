Mısır ve Rusya arasında askeri tatbikat başladı
Mısır ve Rusya arasında 'Dostluğun Koruyucuları 3' adlı ortak askeri tatbikat Mısır'da başladı.
- AA
Mısır ordusu sözcüsü Albay Tamir Rifai tarafından yapılan açıklamaya göre paraşütçü birliklerin de katıldığı askeri tatbikat 26 Ekim'e kadar sürecek.
Sözcü açıklamasında, terörle mücadele alanında özel askeri birliklerin savaş performansını arttırmayı hedefleyen tatbikatın, Mısır'ın hangi bölgesinde yapıldığına ilişkin bilgi vermedi.
Dostuluğun Koruyucuları askeri tatbikatlarının ilki 2016'da Kahire'de, diğeri 2017'de Rusya'nın Novoroski kentinde düzenlenmişti.
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