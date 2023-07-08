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Dünya

Misket bombası tartışması! Ukrayna: Rusya'da kullanmayacağız

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ABD'nin sağlayacağı misket bombalarının Rusya topraklarında kullanılmayacağını bildirdi.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 13:38 - Güncelleme:
Misket bombası tartışması! Ukrayna: Rusya'da kullanmayacağız
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Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, misket bombalarının kullanılması konusunda uyacakları temel ilkeleri belirtti.

Ukrayna'nın bu mühimmatları sadece uluslararası alanda tanınan topraklarını işgalden kurtarmak için kullanacağını aktaran Reznikov, "Bu mühimmatlar, Rusya'nın resmi olarak tanınan topraklarında kullanılmayacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Reznikov, sivil halka yönelik risklerden kaçınmak için misket bombalarını şehirlerde kullanmayacaklarına işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

"Misket bombaları sadece Rus ordusunun yoğun olduğu bölgelerde kullanılacak. Bu mühimmatlar askerlerimizin hayatlarını en az riske atarak düşmanın savunma hatlarını yarmak için kullanılacak. Son derece zorlu taarruz operasyonları sırasında bile askerlerimizin hayatlarını kurtarmak en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir."

Ukrayna'nın misket bombalarının kullanımına ve kullanılacak yerel bölgelere ilişkin sıkı bir kayıt tutacağına dikkati çeken Reznikov, "Bu kayıtlara dayanarak topraklarımızın işgalden kurtarılması ve zaferimizin ardından bu bölgelerin mayınlardan arındırılması öncelikli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Reznikov, şeffaf raporlama ve kontrolün uygun standartlarda olmasını sağlamak için misket bombalarının kullanımı ve etkinliği hakkında ortaklarına raporlar vereceklerini aktardı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'yı savunmasız bırakmayacaklarını" belirterek Ukrayna'ya misket bombası verilecek olmasının gerekçelerinden bahsetmişti.

Rusya'nın savaşın başından beri Ukrayna'ya saldırmak için misket bombası kullandığını ileri süren Sullivan, Ukrayna'nın kendi egemen bölgesini savunmak için misket bombası talebinde bulunduğunu aktarmıştı.

Sullivan, Ukrayna ile bu konuda yakın koordinasyon halinde olduklarını kaydederek "Ukrayna, sivillere yönelik herhangi bir potansiyel zararı azaltmak için çatışma sonrası mayın temizleme çabalarını sürdürmeye kararlıdır ve bu, ABD'nin bu cephaneleri sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın gerekli olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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