Mişri'den sürpriz karar! Adaylıktan çekildi

AA 05 Şubat 2021 Cuma 08:26 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 08:26

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de devam eden Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki geçici yürütme otoritesinin seçimi sürecinde, Başkanlık Konseyi için koyduğu adaylığını çektiğini duyurdu.

Mişri, Aljazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, üç üyeli Başkanlık Konseyi adaylığından çekilmesi hakkında, "Daha büyük bir fikir birliğine varılması için adaylıktan çekilme kararı aldım." dedi.

Öte yandan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun bir üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mişri'nin, "Forumdaki 4 kişilik adaylık listelerinin kendisini kabul etmemesinden ötürü adaylıktan çekildiğini" iddia etti.

- GEÇİCİ YÖNETİMİN BELİRLENMESİ İÇİN YARIN SON GÜN

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF), 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yürütme otoritesini belirlemek için 1-5 Şubat tarihleri arasında İsviçre'de toplanıyor.

LSDF'deki 74 forum üyesinden 37'si batı bölgesi (Tripolitanya), 23'ü doğu bölgesi (Sirenayka), 14'ü de güney bölgesini (Fizan) temsil ediyor.

Başkanlık Konseyinin üç üyesi ve Başbakan ile birlikte 4 yöneticinin yer alacağı geçici yönetimin seçiminde, Başkanlık Konseyi için 24, Başbakanlık için de 21 aday bulunuyor.

Forumun belirlediği aday seçim mekanizmasına göre, üyeler, geçici yönetimin başı sayılan üç üyeli Başkanlık Konseyi ve Başbakanı seçmek için "liste yönteminin" kullanılacağı 2 turlu oylama yapacak.

Bu yönteme göre, adaylar kendi aralarında, Başkanlık Konseyi Başkanı, Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan pozisyonu adayını içeren 4 kişilik listeler oluşturacak. Her listenin, LSDF tarafından oylamaya sunulmak için toplam 17 destek alması gerekecek (8 batı, 6 doğu, 3 güney).

LSDF'de yapılacak ilk tur oylamasında listelerden birinin, kazanmak için oyların yüzde 60'ını alması gerekiyor. Hiçbiri bu yüzdeyi alamazsa, en yüksek yüzdeyi alan iki liste ikinci turda yarışacak ve yüzde 50+1 oy alan liste kazanacak.

LİBYA SİYASİ DİYALOG FORUMU, GEÇİCİ YÜRÜTME OTORİTESİ NİHAİ ADAY LİSTELERİNİ BM LİBYA DESTEK MİSYONU'NA SUNDU

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) geçici yürütme otoritesi nihai aday listelerini Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'na (UNSMIL) sunduğu bildirildi.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun bir üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNSMIL'e geçici yürütme otoritesi için 4 liste sunduklarını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üye, her listede 4 adayın bulunduğunu, tüm listelerde Başkanlık Konseyi Başkanlığına Sirenayka bölgesinden aday gösterildiğini belirtti.

Üyenin açıklamasına göre, UNSMIL'e teslim edilen listelerde yer alan adayların isimleri şöyle:

Birinci liste

1-Muhammed el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Musa el-Koni, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

3- Abdullah el-Lafi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

4- Abdulhamid Muhammed Dibeybe, Başbakan

İkinci liste

1- Şerif el-Vafi, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Ömer Mehdi Ebuşrida, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

3- Abdurahman Muhammed Ebu el-Kasım el-Belazi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

4- Muhammed el-Muntasır, Başbakan

Üçüncü liste

1- Akile Salih, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Abdulmecid Gays Seyf el-Nasr, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

3- Usame Cuveyli, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

4- Fethi Başağa, Başbakan

Dördüncü liste

1- Muhammed Hasan Süleyman el-Bergasi, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Ali Ebu el-Hucub, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

3- İdris el-Kaid, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

4- Halid Muhammed Abdullah Guveyl, Başbakan