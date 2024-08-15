Çekya'nın başkenti Prag merkezli Radio Free Europe'un Üst Yöneticisi (CEO) Stephen Capus, çalışanları olan gazeteci Alsu Kurmasheva'nın da serbest kaldığı, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği tutuklu takası operasyonunda üstlendiği rol vesilesiyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ı makamında ziyaret eden Capus, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonunda Türkiye'nin oynadığı rol dolayısıyla bir teşekkür mektubu sundu.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYA SAHNESİNDEKİ EŞSİZ ROLÜ ORTADADIR"

Mektupta, "Radio Free Europe adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin, meslektaşımız Alsu Kurmasheva'nın Rusya'daki haksız tutukluluk halinden serbest bırakılmasına yönelik özverili çabaları için en içten şükranlarımızı sunmak üzere yazıyorum." ifadesi yer aldı.

Kurmasheva'nın durumuna ilişkin Türk makamlarına aktardıkları endişelerin dikkate alınmasına müteşekkir olduklarını dile getiren Capus mektubunda "Daha sonraki eylemleriniz bu davaya olan güçlü bağlılığınızı ortaya koydu. İhtiyaç duyduğumuz anda gösterdiğiniz hızlı ve merhametli tepkiyi gerçekten takdir ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Capus, mektupta Türkiye'nin tutuklu takası operasyonunda ve uluslararası arenada önemli rol oynadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu memnuniyet verici takasta oynadığı önemli rolün farkındayız ve vazgeçilmez katkıları için hükümetinize en derin şükranlarımızı ileteceğinizi umuyoruz. Türkiye'nin dünya sahnesindeki eşsiz rolü ortadadır ve ülkenizin bu konudaki kararlı desteği, adaletsizlik karşısında uluslararası işbirliğinin önemine olan inancımızı pekiştirmiştir."

MİT'İN YÖNETTİĞİ TAKAS OPERASYONU

MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Subayı Vadim Krasikov yer alıyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, bu takasın Türkiye'de gerçekleştiğine dikkati çekmiş; bu anlaşmanın diplomasi ve dostluk başarısı olduğunu belirterek; "Birçok ülke bu işe katkı verdi. Benim ricam üzerine zor ve kompleks müzakerelere katıldılar. Bu ülkelere şahsen tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken da MİT'in yönettiği tutuklu takası operasyonundaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkürünü; "Bu anlaşmayı mümkün kılan bir grup müttefikimiz Almanya, Polonya, Norveç ve Slovenya'ya müteşekkiriz. Türk hükümetine de bu kişilerin ABD ve Almanya'ya güvenli şekilde dönüşü için yer sağladığı için ayrıca teşekkür ediyoruz." sözleriyle dile getirmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise "Bu anlaşmayı mümkün kılan hayati lojistik desteği sağladığı için Türkiye'ye çok minnettarız." ifadesini kullanmıştı.