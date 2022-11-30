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Dünya

MİT'in ev sahipliğindeki görüşmeye ilişkin Rus istihbaratından açıklama

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, CIA Direktörü Bill Burns ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede nükleer güvenlik konularının yanı sıra Ukrayna'nın da ele alındığını bildirdi.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 16:03 - Güncelleme:
MİT'in ev sahipliğindeki görüşmeye ilişkin Rus istihbaratından açıklama
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Narışkin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Burns ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Söz konusu toplantıda Ukrayna meselesinin de ele alındığını belirten Narışkin, "Bu görüşmede en çok kullanılan kelimelerin 'stratejik istikrar', 'nükleer güvenlik', 'Ukrayna' ve 'Kiev rejimi' olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Narışkin, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzar Elizabeth Rood'un, nükleer tehditler konusunda ABD ile Rusya arasında temaslar olabileceğine yönelik sözlerine de değinerek, "Kendi adıma, Rood'un söylediklerini teyit edebilirim." dedi.

Rood, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya arasında nükleer tehditlerin yönetilmesi konusunda iletişim kanalı bulunduğunu, gerekirse Burns ile Narışkin'in de tekrar bir araya gelebileceklerini söylemişti.

Narışkin ile Burns, MİT'in ev sahipliğinde 14 Kasım'da Ankara'da görüşme gerçekleştirmişti.

ABD'li yetkililer, görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerin yapılmadığını bildirmişti.

  • Rusya İstihbarat Başkanı Narışkin
  • Ukrayna

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