MİT'in ev sahipliğindeki görüşmeye ilişkin Rus istihbaratından açıklama

Narışkin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Burns ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Söz konusu toplantıda Ukrayna meselesinin de ele alındığını belirten Narışkin, "Bu görüşmede en çok kullanılan kelimelerin 'stratejik istikrar', 'nükleer güvenlik', 'Ukrayna' ve 'Kiev rejimi' olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Narışkin, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzar Elizabeth Rood'un, nükleer tehditler konusunda ABD ile Rusya arasında temaslar olabileceğine yönelik sözlerine de değinerek, "Kendi adıma, Rood'un söylediklerini teyit edebilirim." dedi.

Rood, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya arasında nükleer tehditlerin yönetilmesi konusunda iletişim kanalı bulunduğunu, gerekirse Burns ile Narışkin'in de tekrar bir araya gelebileceklerini söylemişti.

Narışkin ile Burns, MİT'in ev sahipliğinde 14 Kasım'da Ankara'da görüşme gerçekleştirmişti.

ABD'li yetkililer, görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerin yapılmadığını bildirmişti.