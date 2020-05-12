İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9878
  • EURO
    7,597
  • ALTIN
    383.312
  • BIST100
    99615.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • MİT'in yardımı ile kurtarılmıştı... Müslüman olduğu için ölüm tehdidi alıyor!
Dünya

MİT'in yardımı ile kurtarılmıştı... Müslüman olduğu için ölüm tehdidi alıyor!

Türk istihbaratının Afrika'da kurtardığı Müslüman olan İtalyan vatandaşı Silvia Romano'ya sosyal medya üzerinden çok sayıda tehdit geldi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 19:02 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 19:02
ABONE OL

İtalyan basınında yer alan haberlerde, 18 aylık esaret döneminin ardından kurtarılarak ülkesine getirilen Romano'ya yönelik sosyal medya platformlarından tehdit ve hakaret içeren yorumlar yapıldığı belirtildi.

Haberlerde, söz konusu nefret yorumları ve tehditlerin, genç kızın İslamiyet'i seçmesiyle alakalı olduğu, yorum yapanlardan birinin kuzeydeki Asolo kenti belediye meclis üyesi Nico Basso olduğu ve Basso’nun Facebook hesabından genç kızı kastederek, "Asın" yazdığı sonra da yazıyı sildiği belirtildi.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığının ölüm tehditlerine kadar varan nefret söylemlerine ilişkin soruşturma başlattığı aktarılan haberlerde, Romano'ya yakın koruma tahsis etme konusunun da değerlendirildiği bilgisi verildi.

Haberlerde, Milano Emniyetinin de Romano'nun evinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.

"Africa Milele" isimli sosyal yardım kuruluşunun gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan Silvia Romano, 18 aylık esaretin ardından 9 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) sayesinde özgürlüğüne kavuşmuştu.

Balkonda bulunan ebabil kuşu, bakımı yapılarak doğaya salındı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.