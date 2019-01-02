ABD'li senatör Romney: Trump’ın karakteri yetersiz kalıyor

2012 ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi partinin başkan adayı olan ve kasım ayındaki ara seçimlerde Utah Senatörü olarak seçilen Mitt Romney, Washington Post gazetesine ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan bir makale kaleme aldı.

2020 seçimlerinde de olası başkan adayları arasında gösterilen Romney, “Bir Başkan milletin kamusal karakterini şekillendirir. Trump’ın karakteri yetersiz kalıyor” başlıklı makalesinde; Savunma Bakanı James Mattis ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin gidişi, daha az tecrübeli kişilerin göreve atanması ve terör örgütü PKK/YPG’ye atıfta bulunarak ABD’nin yanında savaşan müttefiklerinin terk edilmesini örnek göstererek Trump başkanlığının aralık ayında derin bir düşüş yaşadığı değerlendirmesinde bulundu.

“Trump koltuğu dolduramadı”

Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’den başkan adayı olmasının kendi tercihi olmadığının bilindiğine değinen Romney, “Aday olduktan sonra, kampanyasının kinden kaçınacağını umdum. Ama olmadı. Seçimi kazandığında üstesinden geleceğini umdum.” ifadelerini kullandı.

Rex Tillerson, Jeff Sessions, Nikki Haley, Gary Cohn, H.R. McMaster, John Kelly ve James Mattis atamalarının cesaretlendirici olduğunu belirten Romney, “Ama (Trump’ın) son iki yıldaki davranışları, özellikle son ayda yaptıkları Beyaz Saray koltuğunu dolduramadığını, sorumluluklarını taşıyamadığını gösterdi.” satırlarını kaleme aldı.

“Trump’ın karakteri yetersiz kalıyor”

“Bir Başkan’ın milletin kamusal karakterini şekillendirdiğini” belirten Romney, görevdeki başkanların halkı birleştirip ilham vermesi gerektiğinin altını çizdi. ABD halkının böylesine bölünmüş, kırgın ve öfkeliyken, Trump’ın en büyük yetersizliğinin “ortaya koyamadığı başkanlık karakteri” olduğunu belirtti.

“Trump’ın her tweeti veya hatası hakkında yorum yapmayacağım”

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ve diğer senatörlerle çalışmayı dört gözle beklediğini ifade eden Romney, “Ülkem ve devletim için en iyisi olduğuna inandığım politikaları destekleyeceğim, inanmadıklarıma ise karşı çıkacağım.” dedi.

Trump’ın her tweeti veya hatası hakkında yorum yapmayacağını şimdiden açıklayan Romney; bölücü, ırkçı, cinsiyetçi, göçmen karşıtı, sahtekâr veya demokratik kurumlara karşı yıkıcı olan ifade veya eylemlere karşı konuşacağını belirtti.

Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’den Utah Senatörü olarak seçilen Mitt Romney, perşembe günü yemin ederek görevine başlayacak. Romney, 2020’de gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den Trump’ın karşısına çıkabilecek adaylar arasında gösteriliyor.