Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin üst düzey isimlerini etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

MİT, Suriye'nin kuzeyinde Haseke'de PKK/YPG'ye bağlı bağlı El-Cevheriyye güçlerinden sorumlu olan Reyhan Luko kod adlı teröristi takibe aldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, teröristin içinde olduğu araç, SİHA ile saniye saniye izlendi. Tel Tamr bölgesinde uygun noktaya gelen araç, SİHA ile vuruldu. Operasyonda Reyhan Luko kod adlı teröristle beraber, 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.

Reyhan Luko kod adlı terörist Mehmetçiğe karşı yapılan birçok saldırının talimatını vermişti.