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Dünya

MİT'ten Suriye'de SİHA'lı nokta operasyonu! Ne olduğunu anlayamadan vuruldu

MİT, Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye bağlı bağlı El-Cevheriyye güçlerinin sözde sorumlusu 'Reyhan Luko' kod adlı teröristi SİHA ile vurarak etkisiz hale getirdi.

Akşam Gazetesi23 Aralık 2023 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
MİT'ten Suriye'de SİHA'lı nokta operasyonu! Ne olduğunu anlayamadan vuruldu
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin üst düzey isimlerini etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

MİT, Suriye'nin kuzeyinde Haseke'de PKK/YPG'ye bağlı bağlı El-Cevheriyye güçlerinden sorumlu olan Reyhan Luko kod adlı teröristi takibe aldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, teröristin içinde olduğu araç, SİHA ile saniye saniye izlendi. Tel Tamr bölgesinde uygun noktaya gelen araç, SİHA ile vuruldu. Operasyonda Reyhan Luko kod adlı teröristle beraber, 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.

Reyhan Luko kod adlı terörist Mehmetçiğe karşı yapılan birçok saldırının talimatını vermişti.

  • Milli İstihbarat Teşkilatı

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