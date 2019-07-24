Büyük teknoloji şirketlerinin CEO´ları ile bir araya geldiği toplantıyı "verimli" olarak değerlendiren Mnuchin, Google ve Çin hükümeti arasıdna bir bağ ya da işbirliği olduğunu düşünmediğini belirtti ve bu bağlamda neredeyse tüm teknoloji şirketlerinin ABD hükümeti ile bağı olduğunu söyledi.

Mnucihn ayrıca, Amazon´u rekabeti kısıtladığını ve perakendecilik sektörüne zarar verdiğini savundu.