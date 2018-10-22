Mnuchin: İran'dan petrol ithal edenlerin muafiyet almaları daha zor olacak

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'dan petrol ithal eden ülkelerin yaptırımlardan muafiyet elde etmelerinin, Obama yönetimi dönemine göre daha zor olacağını söyledi.

Ortadoğu gezisinin başlangıcında Kudüs'te Reuters'a röportaj veren Mnuchin, ABD yaptırımlarından muafiyet isteyen ülkelerin İran'dan petrol alımlarını, 2013-2015 yılları arasında Obama döneminde uygulanan oran olan yüzde 20'den daha fazla düşürmek zorunda kalacaklarını söyledi.

Muafiyet verdikleri takdirde, İran'dan petrol alımında çok daha büyük düşüşler beklediğini söyleyen Mnuchin, petrol fiyatlarının İran'a yönelik yaptırımlar nedeniyle artabileceği endişelerine de karşı çıktı.

Mnuchin piyasanın İran'ın ihracatında azalmayı hali hazırda fiyatlara yansıttığını savundu ve ekledi:

"Petrol fiyatları hali hazırda yukarı gitti, benim beklentime göre petrol piyasası İran'ın arzında azalmayı hesaba kattı."

İran'ın petrol ihracatının Kasım'da sıfırlanmasını beklemediklerini belirten Mnuchin, ancak ihracatın er ya da geç sıfıra inmesini beklediklerini vurguladı.