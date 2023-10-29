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Dünya

Yunanistan'dan Türkiye için vize kararı

Yuna basınında yer alan haberlere göre Yunanistan, Türkiye için dikkat çeken bir vize kararı alındı. Türkiye'den Yunanistan'ın 7 adasına gidecek Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vize vereceği iddia edildi.

29 Ekim 2023 Pazar 09:54 - Güncelleme:
Yunanistan'dan Türkiye için vize kararı
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Geçtiğimiz günlerde Ankara ile temas kuran Yunanistan, müzakereler sonunda vize uygulaması hazırlığına girdi. Buna göre Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize vereceği iddia edildi.

YUNANİSTAN'DAN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE VERECEK

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis'in, hafta başında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla Ankara'da yaptığı görüşmeden sonra, müzakereleri devam eden bir anlaşma taslağının ana hatları Yunan medyasına sızdı.

1 YILLIK ADA VİZESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Yunan Kathimerini gazetesine göre 'mutabakat muhtırası' başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına adalar ziyareti kapsamında 1 yıl süreli "kapıda vize" uygulaması öngörülüyor. Kapıda vize uygulaması Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında uygulanacak. COVID-19 salgını öncesinde adalardaki "kapıda vize" uygulaması yalnızca 15 gün ile sınırlıydı.

7 ADA İÇİN GEÇERLİ

Kapıda vize uygulaması Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında uygulanacak. "Türk vatandaşlarına adalarda uygulanacak bu yeni vize kolaylığı, gelecekte tüm Avrupa'yı da kapsaması için model oluşturacak" diyen Kathimerini, Keridis'in geçen günlerde Avrupa Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson'la görüşmesinde, anlaşmanın detaylarını konuştuğunu kaydetti.

Kathimerini aynı anlaşma taslağında, Türk Sahil Güvenliği'nden bir yetkilinin Midilli adasında, Yunan Sahil Güvenliği'nden bir yetkilinin de İzmir'de daimi görev yapacağı ve her iki ülkenin yasadışı göç konusunda, aşırıcı söylemlerden kaçınacağına dair iki maddenin de yer alacağını belirtti.

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