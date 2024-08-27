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Dünya

Modi, Ukrayna ziyareti hakkında Putin'i arayarak bilgi verdi

Geçtiğimiz günler Kiev'de temaslarda bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, söz konusu ziyaretle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefonda bilgi verdi.

AA27 Ağustos 2024 Salı 14:04 - Güncelleme:
Modi, Ukrayna ziyareti hakkında Putin'i arayarak bilgi verdi
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Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede, Modi, başkent Kiev'e yaptığı ziyaretle ilgili Putin'e bilgi vererek, Ukrayna'daki durumun siyasi ve diplomatik çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Putin de görüşmede, Kiev yönetimi ile Batı'nın "yıkıcı" siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, meselenin çözüm yollarına dair Rusya'nın temel yaklaşımını anlattı.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, ekonomi ticaret alanında sağlanan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle ilgili konular istişare edildi.

Putin ve Modi, iki ülkenin BRICS kapsamındaki etkileşiminden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Modi, Rusya'nın başkanlığında Kazan kentinde ekimde gerçekleşecek BRICS zirvesine katılacağını belirtti.

Görüşmede, ikili temasların çeşitli seviyelerde sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

MODİ ÖNCE PUTİN SONRA ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

Hindistan Başbakanı Modi, temmuz başında Rusya'ya gelerek Putin ile görüşmüş, geçen hafta da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de bir araya gelmişti.

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