Modi'nin ukala tavrına sert yanıt: Size nasıl savaştığımızı göstereceğiz

star.com.tr 07.02.2020 18:05 - Güncelleme: 07.02.2020 18:05

Geçtiğimiz günlerde Yeni Delhi'deki bir askeri akademide konuşan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sık sık karşı karşıya geldiği komşusu Pakistan'ı 10 günde yenebilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Pakistan'a karşı askeri güç kullanma konusunda isteksiz olan seleflerinin başarısızlığını eleştiren Modi, iki ülke arasındaki bir çatışmada Pakistan'ın hiç şansının olmadığını söyledi.

Pakistan ise, Modi'nin açıklamalarını 'sorumsuzca ve kışkırtıcı' olarak nitelemişti.

IMRAN HAN'DAN NAPOLYON, HİTLER VE ABD-VİETNAM-AFGANİSTAN ÖRNEĞİ

Modi'nin tarihsel açıklamalarına cevap veren Pakistan Başbakanı İmran Han, 'Narendra Modi, tarih bilgini biraz düzeltmelisin. Sanırım diploman sahte. Böyle konuşan liderler geçmişte her zaman yenildiler… Hitler ve Napolyon güçlerinin Rusya'ya başarısızlığını hatırlatayım.' dedi

Han, dünyanın en güçlü ordusu yani Amerikan ordusunun bile Vietnam Savaşı'nı kazanamadığını ve Afganistan'daki 19 yıllık savaş boyunca herhangi bir kazanım elde edemediğini de hatırlattı.

SİZE NASIL SAVAŞACAĞIMIZI GÖSTERECEĞİZ

Han, Modi'nin Pakistan'ın küçümseyen tavrına şöyle cevap verdi:

Size nasıl savaşabileceğimizi göstereceğiz… Savaşta ordumuzun nasıl olduğunu biliyorsunuz. Halkımızın Allah'tan korkusu var ve hiçbirimiz ölümden korkmuyoruz. Unutmayın! Bu 200 milyonluk güçlü ulusun her vatandaşı, son çocuğa kadar, son nefese kadar savaşacak.

Napolyon'un 1812 Rusya savaşına atıfta bulunan Han, Modinin politikalarını Hitler'in politikalarına benzetti.

Han, geçtiğimiz ayki bir konuşmasında da Hindistan'daki uygulamaların “Nazi Almanya'sında olanlara çarpıcı bir şekiklde benzediğine” dikkat çekmişti.

Han'ın söylemlerinin gerekçeleri olarak, Hindistan'ın Keşmir'in özel statüsünü geri çekme kararı ve özellikle Yeni Vatandaşlık Yasası ile Müslüman azınlıklara yönelik tutumu gösteriliyor.