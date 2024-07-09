Modi'ye göre Rusya 'her koşulda yardıma koşan bir dost'

Rusya'yı Hindistan'ın "her koşulda yardıma koşan dostu ve güvenilir bir müttefiki" olarak niteleyen Modi, Rusya ile ilişkilerinin her zaman olumlu ilerleyeceğini belirtti. Modi, ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından ötürü Putin'e teşekkür ederek, Moskova-Yeni Delhi ilişkilerinin "güçlü bir temele ve karşılıklı güvene dayandığını" ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Hindistan Başbakanı Modi, dün Moskova'da gayri resmi bir görüşme gerçekleştirmişti. Paylaşılan görüntülerde, iki liderin rezidansın bulunduğu bölgeyi elektrikli küçük bir araçla gezdikleri ve sonrasında bazı atlarla ilgilendiği görülmüştü.

Putin ile Modi'nin bugün dar ve genişletilmiş formatlarda bir dizi resmi toplantıda bir araya gelmesi planlanıyor.