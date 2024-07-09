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Dünya

Modi'ye göre Rusya 'her koşulda yardıma koşan bir dost'

Resmi ziyarette bulunduğu Moskova'da Hint diasporasıyla görüşen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'yı 'her koşulda yardıma koşan dost' şeklinde nitelendirdi.

AA9 Temmuz 2024 Salı 11:53 - Güncelleme:
Modi'ye göre Rusya 'her koşulda yardıma koşan bir dost'
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Rusya'yı Hindistan'ın "her koşulda yardıma koşan dostu ve güvenilir bir müttefiki" olarak niteleyen Modi, Rusya ile ilişkilerinin her zaman olumlu ilerleyeceğini belirtti. Modi, ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından ötürü Putin'e teşekkür ederek, Moskova-Yeni Delhi ilişkilerinin "güçlü bir temele ve karşılıklı güvene dayandığını" ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Hindistan Başbakanı Modi, dün Moskova'da gayri resmi bir görüşme gerçekleştirmişti. Paylaşılan görüntülerde, iki liderin rezidansın bulunduğu bölgeyi elektrikli küçük bir araçla gezdikleri ve sonrasında bazı atlarla ilgilendiği görülmüştü.

Putin ile Modi'nin bugün dar ve genişletilmiş formatlarda bir dizi resmi toplantıda bir araya gelmesi planlanıyor.

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