Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı yapıldı

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:41 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:41

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde düzenlenen çok sayıda bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırılar sonucu, çok sayıda araç, yerleşim yeri ve dükkan hasar gördü.