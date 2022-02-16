Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı yapıldı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde düzenlenen çok sayıda bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırılar sonucu, çok sayıda araç, yerleşim yeri ve dükkan hasar gördü.<img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/02/16/26963283.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/02/16/26963286.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/02/16/26963288.jpg'/>