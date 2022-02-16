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Dünya

Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı yapıldı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 12:41 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:41
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde düzenlenen çok sayıda bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırılar sonucu, çok sayıda araç, yerleşim yeri ve dükkan hasar gördü.
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