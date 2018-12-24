Mogadişu'yu kana bulayan Eş-Şebab militanı idam edildi
Somali Askeri Mahkemesince ülkede 3 bombalı saldırının planlayıcısı olan ve ölüm cezasına çarptırılan Eş-Şebab örgütü üyesi Abdulkadir Ebu Şair asılarak idam edildi.
- AA
Somali Ulusal Haber Ajansının haberine göre, Askeri Mahkeme Savcısı Abdullah Bule, başkent Mogadişu'da 3 bomba yüklü araçlı saldırının sorumlusu ve planlayıcısı olan Şair'in idam edildiğini söyledi.
Mart, nisan ve mayıs aylarında yapılan 3 saldırıdan sorumlu tutulan Abdulkadir Ebu Şair, 26 kişinin ölümüne, yaklaşık 40 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.
Şair, 15 Mayıs'ta güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak mahkemeye sevk edilmişti.
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