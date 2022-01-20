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Dünya

Moise'nin suikast şüphelisi ABD'ye iade edildi

ABD'li yetkililer, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikast soruşturmasındaki bir şüphelinin Dominik Cumhuriyeti'nde gözaltına alındıktan sonra Miami'de ABD'ye iade edildiğini söyledi.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 10:28 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:28
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Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas, yaptığı yazılı açıklamada, "Rodolphe Jaar'ın Florida'nın Güney Bölgesi'nde ABD gözetiminde olduğunu doğrulayabiliriz. Yarın federal mahkemeye ilk çıkışında cezai suçlamalarla karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

Jaar'ın, 11 Ocak'ta Dominik Cumhuriyeti'ne girmeye çalışırken ABD hükümetinin de yardımıyla gözaltına alındığı bildirilmişti. Haiti doğumlu Jaar'ın, davaya ilişkin gözaltında tutulan 40 şüpheliden biri olduğu belirtilmişti.

- MOİSE SUİKASTI

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı. Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Moise'nin ölümünden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Ariel Henry de 21 Temmuz 2021'de başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Suikasta ilişkin en az 40 kişi gözaltına alınmış ancak hiçbiri resmi olarak suçlanmamıştı.

  • Jovenel Moise
  • Haiti
  • suikast

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