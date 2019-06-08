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Moldova'da koalisyon hükümeti kuruldu

Moldova'da Rusya yanlısı Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisi ile Batı yanlısı sağ blok 'ACUM Da şi PAS', koalisyon hükümeti kurdu.

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Moldova'da Rusya yanlısı Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisi (PSRM) ile Batı yanlısı sağ blok "ACUM Da şi PAS", koalisyon hükümeti kurdu.

Ülkede üç ay önce yapılan parlamento seçimleri sonrasında hiçbir partinin tek başına hükümet kurmaya yetecek milletvekili çıkaramaması nedeniyle süren koalisyon arayışları son buldu.

PSRM ile sağ blok ACUM Da şi PAS, hükümet kurma konusunda koalisyon sözleşmesi imzaladı.

Daha sonra toplanan parlamento genel kurulunda Moldova Parlamento başkanlığına PSRM Başkanı Zinaida Greçanıy seçildi.

Ardından Cumhurbaşkanı Igor Dodon, koalisyon partilerinin Başbakan adayı olarak mutabık kaldığı Eylem ve Dayanışma Partisinin lideri Maya Sandu'yu aday olarak önerdi.

Parlamentoda yapılan güven oylaması sonrasında Sandu'nun başbakanlığı ve bakanlar kurulu listesi, hükümet programıyla kabul edildi.

Sandu ve bakanlar kurulu üyeleri, oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Dodon'un huzurunda, parlamentoda yemin ederek görevine başladı.

Moldova'da 24 Şubat'ta yapılan parlamento seçimlerinde, Rusya yanlısı PSRM 35 milletvekili, Moldova Demokrat Partisi (PDM) 30 milletvekili, Avrupa Birliği ve NATO yanlısı Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi (Platforma DA) ile Eylem ve Dayanışma Partisinin oluşturduğu sağ blok ACUM DA şi PAS 26 milletvekili, Şor Partisi 7 milletvekili çıkarmıştı. Ayrıca 3 bağımsız milletvekili de parlamentoya girmişti.

Seçimde en yüksek oyu alan PSRM, hükümeti tek başına kuramadığı için 3 aydır koalisyon görüşmeleri sürüyordu.

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