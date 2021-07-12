Moldova'da seçimde birinci çıkan Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi tek başına hükümeti kurabilecek

AA 12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:22 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:22

Ülkede, dün yapılan erken parlamento seçimi, 150'si yurt dışında, 41'i de Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, toplam 2 bin 150 sandıkta gerçekleşti.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, katılım oranının yüzde 48,41 olduğu seçimde, oyların yüzde 100'ü sayıldı.

Buna göre, seçim yarışında, Batı yanlısı tutumuyla bilenen Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların yüzde 52,80'ini alarak birinci olurken, Rusya yanlısı eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan siyasi blok (BECS) oyların yüzde 27,17'sini alarak ikinci oldu.

Oyların yüzde 5,74'ünü alan "Şor" Partisi, barajı aşarak, parlamentoya giren bir diğer parti oldu.

Moldova'daki yerel basında çıkan haberlere göre, Sandu'nun partisi 101 sandalyelik parlamentoda 63 sandalyeye sahip olarak, hükümeti tek başına kurabilecek oy çoğunluğu sağladı.

Seçimde ikinci sırada gelen Dodon'un liderliğindeki Sosyalist ve Komünistler bloku 32, üçüncü sırada gelen "Şor" Partisi ise 6 sandalyeye sahip oldu.

- "BİR AN ÖNCE HÜKÜMETİ KURMAK İSTİYORUZ"

Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) Başkanı İgor Grosu, düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmasını beklediklerini belirterek, "Bir an önce profesyonel ve yetkin bir hükümeti kurmak ve ülkedeki sorunları acilen çözmek istiyoruz." dedi.

Moldova'nın yönetilmesiyle ilgili dört yıllık plan sunmaya hazır olduklarını dile getiren Grosu, ülkedeki yargı ve devlet kurumlarındaki çalışma sisteminin değiştirilmesinin ve yolsuzlukla mücadelenin, partisi için öncelikli olduğunu vurguladı.

Rusya ve Moldova arasındaki ilişkilere de değinen Grosu, Rusya ile karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkileri devam ettirmeye hazır olduklarını belirtti.

- "GELECEK DÖNEMDE MUHALEFETTE OLACAĞIZ"

Eski Cumhurbaşkanı ve Sosyalist Parti Başkanı İgor Dodon ise parlamentoya giren tüm partilere başarılar dileyerek, "Komünistler ve sosyalistler bloğu bu seçimde iyi bir sonuç elde etti, ancak daha fazla oy kazanacağımızı bekliyorduk." diye konuştu.

Gelecek dönemde muhalefette olacaklarına dikkati çeken Dodon, parlamentoda vatandaşların çıkarlarını savunacaklarını söyledi.



Merkez Seçim Komisyonu, seçim sonuçlarını Anayasa Mahkemesinin onayına sunacak. Yüksek Mahkemenin de bu sonuçları 5 gün içinde onaylaması gerekiyor.