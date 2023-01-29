Molotof, balyoz ve otomatik silahla saldırdı! İran polisi 30 dakika izledi

Tahran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı ile ilgili yeni görüntüler, büyükelçilik binasını korumakla sorumlu İran güvenlik güçlerinin, saldırgan Yasin Hüseyinzade'ye adeta yol verdiğini ortaya koydu. Görüntülere göre Azerbaycan'ın "terörist" diye nitelendirdiği Hüseyinzade, kendi aracıyla elçilik önüne geliyor. Elçiliğe ait araca çarpıp duran Hüseyinzade, kapıdaki kulübede bekleyen İran güvenlik görevlisine bir şeyler söyledikten sonra Kalaşnikof'la kapıya yöneliyor.

KAHRAMAN ÖNLEDİ



Yeni Şafak'ın haberine göre; İçeriye giren saldırgan, otomoatik silahla etrafa ateş açtı. İçeride 4 dakikaya yakın kaldı. Büyükelçiliğin Güvenlik Amiri Orhan Askerov ilk ateşte şehit oldu. Bir kapının arkasına saklanan Vasif Taghiyev ise saldırganın dikkatinin dağıldığını fark edip üstüne atladı. Taghiyev, saldırganı binanın dışına attı. Omzundan yaralanan Taghiyev'ın çenesi de boğuşma sırasında kırıldı.



MOLOTOF BİLE ATTI



Saldırgan dışarı atılınca da durmadı. Aracından balyoz getiren Hüseyinzade, içeri girmek için kapıya defalarca vurdu. Bir ara başarır gibi olduysa da hemen geri itildi. Bu kez yeniden otomatik silahına sarılan Hüseyinzade kapıya rastgele ateş açtı. Başarılı olamayınca binadan uzaklaşan saldırgan, bu kez molotofkokteyli ile kameraların açısına girdi. Hüseyinzade, elçilik önündeki aracı yakmaya çalıştı ancak başaramadı. Saldırganı 30 dakika sonra yine büyükelçilik görevlileri durdurabildi.



İRAN'DAN MÜDAHALE YOK

Elçiliğin Tahran'ın en güvenli yerinde bulunduğuna, bölgede İran istihbarat birimlerinin binalarının olduğuna dikkat çeken Azerbaycan kaynakları, saldırgana 30 dakika boyunca müdahale edilmemesine şüpheyle yaklaşıyor. Azerbaycan'ın olayları derinlemesine araştırmak üzere İran'a özel bir ekip göndereceği belirtiliyor.

KAHRAMAN GİBİ PAZARLANDI



Azerbaycan'da yayın yapan Trend Medya'nın Genel Müdür Yardımcısı Rufiz Hafızoğlu, saldırının ülkede büyük tepkiyle karşılandığını söyledi. Katilin İran güvenlik makamlarına yakın basın yayın organlarına, Hamaney'in posterleri önünde rahat rahat röportaj verdiğini ifade eden Hafızoğlu, "Çok sıradan bir olaymış gibi röportajlar yayınlanıyor. Katil, sanki ailesini kurtarmaya çalışan bir kahramanmış gibi pazarlanıyor. Adam kapıyı balyozluyor, kurşun sıkıyor, molotof atıyor, içeri giriyor, bu 30 dakikada tek bir İranlı müdahale etmiyor. Bunlar Azerbaycan'a bu işi danışıklı olarak yapıldığını düşündürüyor. Daha önce de İran'ın yetiştirdiği saldırı grupları yakalanmıştı. Bu İran'ın bizim için bir sorun olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

