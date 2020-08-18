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Dünya

Moody's: Kovid-19 vakalarındaki artış toparlanmaya yönelik riskler oluşturuyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel ticaretin toparlanma belirtileri gösterse de koronavirüs vakalarında global artışın toparlanma sürecini baltaladığını ifade etti.

AA18 Ağustos 2020 Salı 00:33 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 00:33
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Moody's'ten yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin güç kazanmasıyla küresel ticaretin toparlanma belirtileri gösterdiği kaydedildi.

Küresel ticaretin nisan ve mayıs aylarında yaşadığı zayıflamanın ardından çoğu ülkede senkronize bir gelişme gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Ancak ticari faaliyet, 2020'nin geri kalanında tüketici talebindeki yavaş toparlanmanın etkisiyle kademeli olarak artacaktır. Kovid-19 vakalarının yeniden artma riski, karantina önlemlerinin yeniden uygulanmasına ve tedarik zincirinde bozulmalara neden olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

- SALGIN TİCARET MÜZAKERELERİNİ GECİKTİRECEK

Açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artışın ticaret akışının toparlanmasına yönelik yeni riskler oluşturduğu vurgulanarak, salgının dünya genelinde ticaret müzakerelerini geciktireceği aktarıldı.

Ülkelerin Kovid-19 salgınıyla mücadeleye odaklanmasıyla ticaret müzakerelerinin daha da zorlu hale geleceği belirtilen açıklamada, "Ticaret gerilimleri ve Kovid-19, küresel tedarik zincirinin sağlamlığını test ediyor." ifadesi kullanıldı.

Salgının otomotiv ve elektronik sektörlerinde halihazırda meydana gelen daha yerel tedarik zincirine geçişi hızlandırabileceği belirtilen açıklamada, hükümetlerin ilaç ve gıda gibi kritik ürünlerde yerli üretime geçişi destekleyeceğine işaret edildi.

Açıklamada, salgının üretimi son tüketiciye daha da yakınlaştırarak küresel tedarik zincirlerindeki ani şoklara karşı daha dayanıklı hale getirebileceği de kaydedildi.

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