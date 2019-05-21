28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0519
  • 6,7535
  • 248.205
  • 85.699
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Moon'dan Kuzey Kore'ye karşı ABD ile ortak hareket vurgusu

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin geçen hafta yaptığı füze denemelerine ABD ile verdikleri ortak tepkinin devam eden barış diyaloğunun akamete uğramasını engellediğini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Moon, Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, ABD Kore Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Robert Abrams ve iki ülke askeri yetkililerini Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen yemekte kabul etti.

Moon, yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin geçen hafta Japon Denizi'ne ateşlediği kısa menzilli füzelerin yol açtığı krize ABD ile verdikleri sakin ve kararlı tepkinin, Pyongyang yönetimiyle süregelen diyalog sürecini kesilmeden sürmesini sağladığını belirtti.

Moon, iki ülkenin barışa yönelik ortak kararlılığının sürmesini dilediklerini ifade etti.

Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi üzerine kısa menzilli güdümlü füze denemelerinden ve çoklu ateşleyici sistemlerden seri atışlar yapmasından kaygı duyulduğu belirtilerek "Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimi artıracak eylemleri durdurmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Diğer yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 9 Mayıs'ta, Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine 2 kısa menzilli füze atışı yaptığını, füzelerin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Savunma Bakanlığının denemelerden duyduğu kaygıyı belirten ve Pyongyang yönetimine askeri gerilimi düşürme çağrısı yapan ifadeler "saçma" olarak nitelendirilmiş, denemelerin savunma amaçlı olduğu ve rutin tatbikat kapsamında yapıldığı ifade edilmişti.

Trafikte motosikletle 8 büyük koli taşıdı... O anlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binlerce öğretmene müjdeli haber! Bugün başladı!

Binlerce öğretmene müjdeli haber! Bugün başladı!

TSK'ya yeni MPT-76 teslimatı

TSK'ya yeni MPT-76 teslimatı

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

İşte Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı birbirinden güzel camiler

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor

Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor

Merkez Bankası'ndan iki hamle birden

Merkez Bankası'ndan iki hamle birden

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındılar

Savunma bakanının paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kuleler bombalanmış...

Savunma bakanının paylaşımı ortalığı karıştırdı! Kuleler bombalanmış...
 

POPÜLER HABERLER

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Game of Thrones'un final bölümü rekor kırdı

Game of Thrones'un final bölümü rekor kırdı

Yok artık dedirtecek birbirinden tuhaf nesneler!

Yok artık dedirtecek birbirinden tuhaf nesneler!

ABD'de heyecan yaratan görüntü

ABD'de heyecan yaratan görüntü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA