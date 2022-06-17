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Dünya

Mor renkli zehirli denizanaları Yunanistan kıyılarında

Mor renkli ve zehirli denizanaları Yunanistan sahillerinde görülmeye başlandı.

AA17 Haziran 2022 Cuma 13:13 - Güncelleme:
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Doğa bilimcileri, vatandaşlar ve biyologların biyoloji çeşitliliğini haritalama ve paylaşma amacıyla kurduğu "iNaturalist" isimli çevrimiçi sosyal ağın yayınladığı haritalara göre, tüm Akdeniz'de görülen mor renkli denizanaları Yunanistan'da en çok başkent Atina ve çevresindeki sahillerde gözlemlendi.

Akdeniz'deki en tehlikeli denizanaları arasında yer alan ve latincede "pelagia noctiluca" ismiyle bilinen mor denizanaları, temas halinde kızarıklık, ağrı ve acıya neden oluyor. Uzmanlar, bünyesi hassas kişilerde temasın mide bulantısı, düşük tansiyon, nefes alma güçlüğü gibi sorunlara da neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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