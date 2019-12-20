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Dünya

Morales hakkında yakalama kararı

Bolivya’da tartışmalı seçim sonuçlarının ardından patlak veren protestolar sonrası ordu baskısıyla istifa ettirilen eski devlet başkanı Evo Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

20.12.2019  02:23 - Güncelleme: 20.12.2019  02:23

Morales, istifasının ardından göreve gelen geçici hükümet tarafından, istifa etmesinden sonraki süreçte isyana teşvik ve terörizmle suçlanıyor. Morales’in yerine devlet başkanlığı görevini üstlenen ve eski devlet başkanının destekçilerinin tanımadığı muhafazakâr Jeanine Anez’in içişleri bakanı Arturo Murillo, yakalama kararının bir fotoğrafını Twitter’dan paylaştı. Murillo mesajında Morales’e, “Bilginiz olsun” diye seslendi. İstifasının ardından önce Meksika’ya giden Morales şu an kendisine sığınma hakkı tanıyan Arjantin’de bulunuyor. 

 

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