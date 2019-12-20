Morales hakkında yakalama kararı

20.12.2019 02:23 - Güncelleme: 20.12.2019 02:23

Morales, istifasının ardından göreve gelen geçici hükümet tarafından, istifa etmesinden sonraki süreçte isyana teşvik ve terörizmle suçlanıyor. Morales’in yerine devlet başkanlığı görevini üstlenen ve eski devlet başkanının destekçilerinin tanımadığı muhafazakâr Jeanine Anez’in içişleri bakanı Arturo Murillo, yakalama kararının bir fotoğrafını Twitter’dan paylaştı. Murillo mesajında Morales’e, “Bilginiz olsun” diye seslendi. İstifasının ardından önce Meksika’ya giden Morales şu an kendisine sığınma hakkı tanıyan Arjantin’de bulunuyor.