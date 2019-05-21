Morgan Stanley: Tesla hisseleri ''en kötü durumda'' 10 dolara gerileyebilir

Morgan Stanley analistleri, Tesla hisselerinin en kötü durumda 10 dolar olabileceğini belirtirken, söz konusu kararda ağırlıklı olarak Tesla ürünlerine yönelik Çin´den gelen talebin düşmesinin etkili olduğunu belirtti. Aralarında analist Adam Jones´un da bulunduğu Morgan Stanley araştırma ekibinin notunda şu değerlendirme yapıldı: "Revize ettiğimiz ayı piyasası durumunda, Çin´de özellikle teknoloji alanı olmak üzere ticari durum belirsizliği sebebiyle Tesla, Çin´deki hacim öngörümüzün altında kalıyor."

Morgan Stanley analistlerine göre, Çin´de 2020-2024 döneminde tanesi 55 bin dolardan yılda 165 bin araç satmayı öngören şirketin yıllık satışlarının 9 milyar doları bulaması bekleniyor. Buna karşın, ayı piyasası durumunda Tesla´nın yıl içinde marjının düşmesi ve buna paralel olarak gelirlerinin de azalmasıyla toplam "16.4 milyar dolarlık bir zarar" ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken analistler öngörülerini de şöyle sıralıyor: "Bu kayıp da hisse başına 87 dolara denk geliyor ve Tesla hisseleri ayı piyasası tahminimiz 97 dolardan 10 dolara iniyor.

"Tesla hisseleri fiyatlarındaki düşüşle, şirketin stratejik, sektörel ve finansal ortaklardan alternatif destek olasılığının arttığını düşünüyoruz.

"Otomobil şirketleri, tedarikçileri ve teknoloji şirketleriyle yaptığımız görüşmeler sonucu, Tesla´nın hem donanımsal hem de yazılımsal değerinin oldukça yüksek kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz."