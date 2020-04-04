AA 04 Nisan 2020 Cumartesi 07:48 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 08:46

Ekvador basınında çıkan haberlere göre, Kovid-19 nedeniyle 145 kişinin öldüğü, ülkedeki salgının merkez üssü Guayaquil kenti sokaklarında onlarca ceset alınmayı bekliyor.

Guayaquil Belediye Başkanı Cynthia Viteri, basına yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle morgların dolu olduğunu, bu yüzden cenazelerin teslim alınamadığını söyledi.

Hükumetten evlerde ve sokaklarda bekleyen cesetlerin çıkarılması çağrısında bulunan Viteri, sağlık önlemlerinin acil şekilde yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Viteri, açıklamasında kendisinin de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, tedavi altına alındığını söyledi.

Öte yandan Ekvador hükumeti, görüntülerin internette yayılmasının ardından bölgeye "Ortak Görev Gücü" gönderme kararı aldı.

Ortak Görev Gücü Sözcüsü Jorge Wanted konuya ilişkin açıklamasında, hükumetin krizle baş edebilmek için son üç günde sokaklardan ve evlerden 150 cesedin çıkarıldığını duyurdu.

Guayaquil'de virüsten kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle morglar dolunca, bazı cesetler plastikle sarılarak sokaklara bırakılmıştı.

Şehirde bir sağlık görevlisi olan Pedro Zavala, yerel basına yaptığı açıklamada, hastanelerde hiçbir şeyin kalmadığına dikkati çekerek, "İnsanlar oksijen tankları, gaz maskeleri, fan ya da yüz maskeleri arıyor." dedi.

İnternette yayılan görüntülerde, konuşan kurban yakınlarından bir kadın, günlerdir ölen eşinin cesedinin alınması için yetkililere yalvardığını ancak hiç kimsenin gelmediğinden yakındı.

Nüfusu 17 milyona yaklaşan Ekvador'da 3 bin 368 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.