İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Şubat 2021 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,159
  • EURO
    8,6033
  • ALTIN
    419.516
  • BIST100
    1541.46
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mori, tepki çeken ifadeleri sonrası özür diledi: Eşim de beni bir hayli azarladı
Dünya

Mori, tepki çeken ifadeleri sonrası özür diledi: Eşim de beni bir hayli azarladı

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori tepki çeken ifadeleri sonrası özür diledi. Mori, 'kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü' savunarak, 'Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor' demişti.

04 Şubat 2021 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 10:46
ABONE OL

Mori, Kyodo ajansına yaptığı değerlendirmede, "Dikkatsiz bir söylemdi ve üzüntülerimi bildiriyorum. Kadınlara karşı ayrımcılık yapma niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.

Kamuoyundaki tepkilerin farkında olduğunu belirten Mori, tartışmaların Tokyo Oyunlarına zarar verecek seviyeye ulaşması halinde istifa edeceğinin sinyalini verdi.

83 yaşındaki Mori, "Daha önce çok kez söylediğim üzere eğer davranışım Tokyo Olimpiyatları üzerinde olumsuz etki oluşturacaksa istifa ederim, her zaman böyle hissetmişimdir" dedi. New York Times Tokyo ofisi şefi Motoko Rich'in aktardığına göre Mori, "Eşim dün gece 'Yine çok ağır ifadeler kullandın' diyerek beni bir hayli azarladı" diye konuştu.

Sputnik'in haberine göre, Japonya Olimpiyat Komitesi'nin (JOC) çevrim içi toplantısında konuşan eski başbakan Mori, Japonya Ragbi Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminden edindiği tecrübelere atıfta bulunarak, 'kadınların kuvvetli rekabet hislerinin olduğunu' söylemişti.

Mori, 'kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü' savunarak, "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor" demişti.

JOC Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısının yüzde 40'a çıkarılması hedefine yönelik Mori, "Birileri bana 'Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

İfadeler ulusal ve uluslararası medyada tepkiye karşılanırken sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da Mori'yi yaşı ve söylemleri sebebiyle istifaya davet etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.