Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz, Fas Kralı 6. Muhammed'e telgraf gönderdi: İş birliğini geliştirmeye hazırız

Abdulaziz, Fas bağımsızlık günü münasebetiyle (18 Kasım) Fas Kralı 6. Muhammed'e telgraf gönderdi. Moritanya haber ajansında (AMİ) yer alan telgrafta Abdulaziz, "Moritanya ile Fas arasındaki ilişkileri ve iş birliğini, iki ülke halkının menfaatine olacak şekilde geliştirmek ve güçlendirmek üzere çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Moritanya, geçen cumartesi günü de Fas'ın Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması çağrısını memnuniyetle karşılamıştı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ay başında Moritanya'nın başkenti Novakşot'u ziyaret etmiş ve 6. Muhammed'in mesajını Abdulaziz'e iletmişti.

İki ülke arasındaki bu tebrik ve ziyaretler, halihazırda "soğuk" olan ilişkilerin yeniden canlanması olarak değerlendiriliyor.

Rabat ve Novakşot arasındaki ilişkiler, başta Batı Sahra sorunu olmak üzere bazı bölgesel meselelerde farklı pozisyonlar almaları sebebiyle iniş çıkışlar yaşıyor.

Moritanya, Batı Sahra konusunda tarafsız bir tavır takındığını açıklasa da Polisario Cephesi'nden yetkililerin Novakşot'taki cumhurbaşkanlığı sarayında kabul edilmesi, Batı Sahra üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden Fas'la arasındaki anlaşmazlığı körüklüyor.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında gerginlik başladı.

Polisario Cephesi, 1991 yılında Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler yapılsa da henüz başarıya ulaşamadı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini belirlemek için referandum yapılmasını istiyor.

Batı Sahra'dan on binlerce sığınmacıyı misafir eden Cezayir de referandum önerisine destek veriyor.