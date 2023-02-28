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Dünya

Morityus'tan Türkiye'ye yardım

Hint Okyanusundaki Afrika ülkesi Morityus'ta Dışişleri Bakanlığı ile Sosyal Entegrasyon, Sosyal Güvenlik ve Ulusal Dayanışma Bakanlığı, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

AA28 Şubat 2023 Salı 20:23 - Güncelleme:
Morityus'tan Türkiye'ye yardım
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Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Morityus Dışişleri Bakanlığı ile Sosyal Entegrasyon, Sosyal Güvenlik ve Ulusal Dayanışma Bakanlığı tarafından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 28 Şubat 2023 tarihinde bir yardım kampanyası başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Morityus Başbakanı Pravind Jugnauth'un bizzat önderlik ettiği yardım kampanyasına belediye başkanları ve diğer yetkililer ile Morityus halkının da büyük ilgi gösterdiği belirtilen açıklamada, "Tüm Morityuslu dostlarımıza gösterdikleri bu dayanışma için gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aramızdaki coğrafi mesafeye rağmen Türkiye bu dayanışmayı asla unutmayacaktır. Yaşasın Türkiye-Morityus kardeşliği." ifadelerine yer verildi.

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