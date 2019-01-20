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Moro Müslümanları için özgürlük referandumu

Bangsamoro Müslümanları’nın (Moro) 19 yüzyıldan beri uğradığı zulmün yaraları referandumla sarılacak. 10 milyonla Filipinler nüfusunun yüzde 11’ini oluşturan Morolar, özerklik kazanacak.

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Filipinler’de Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayacak Bangsamoro Organik Yasası (BOL) için yarın referanduma gidilecek. Yüzyıllardır sahip oldukları özgürlükleri 1898’de Amerikalılar, ardından 1946’da Filipinliler tarafından alınan Morolar, 1970’li yıllarda kendilerini korumak için başladıkları silahlı mücadele 2018’de özerklik anlaymasıyla sonuçlandı. 

120 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Filipinler devleti ile Morolu Müslümanlar arasında 40 yılı aşkın süre devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü. Temmuz 2018’de Manila hükümetiyle imzalanan kapsamlı özerklik anlaşması için yarın sandık başına gidilecek. Filipinler’deki Hristiyanların temsilcilerinden Evanjelik Kilisesi üyesi Aldrin Penamora, destek vereceklerini açıklayarak “BOL’un Hristiyan, Müslüman, Lumad ve diğer yerel halkların yaşadığı bölgeye ekonomik kalkınma ve güvenlik getireceğine inanıyorum” dedi.

BARIŞ KAZANDIRACAK

BOL’un Bangsamorolu Müslümanlara karşı uygulanan adaletsizliği ortadan kaldıracağını vurgulayan Penamora, “Moro halkına karşı asırlardır süren tarihi adaletsizliğin yaraları sarılacak” diye konuştu. Bangsamorolu Müslümanlardan Ziraat mühendisi Rehan Ali ise BOL’un Moro halkına “siyasi kişilik, asil ve adil bir barış kazandıracak” dedi. 

BANGSAMORO ÖZERK BÖLGESİ

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek. Merkezi yönetim, Mindanao’daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek. Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarını yönetebilecek. Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek. Lanao del Norte’deki 6 belediye ve Kotabato’daki 39 kasaba, tasarıda kabul edilen bölgelere dahil olabilecek.

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