Moskova ile Pekin'den İpek Yolu ittifakı!
ABD’nin engellemeye çalıştığı Çin’in ‘Modern İpek Yolu Projesi’nin ikinci toplantısında Rusya lideri Vladimir Putin’den sürpriz bir çıkış geldi. Plan karşısında sessizliğini koruyan Putin, Pekin’deki toplantıda Avrasya Ekonomik Birliği ile İpek Yolunu birleştirme teklifi yaptı.
Trump yönetiminin Pekin’in dünya ekonomisindeki etkisini artıracağı endişesiyle engellemeye çalıştığı Çin’in ‘Modern İpek Yolu’ projesi olarak bilinen ‘Kuşak ve Yol’un ikinci iş birliği zirvesinde Rusya sürprizi yaşandı. Zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomi Topluluğu ile Çin’in dev projesini birleştirme çağrısı yaptı.
‘Kuşak ve Yol’ 2. Uluslararası İş birliği Forumu, İsviçre Devlet Başkanı Ueli Maurer, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’ın da aralarında yer aldığı 40 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla Çin’in başkenti Pekin’de başladı. Rusya’nın bugüne kadar Asya’daki çıkarlarını olumsuz etkileyeceğini düşünerek kuşkulu yaklaştığı projeye ilişkin forumda konuşan Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’e ittifakı genişletme önerisinde bulundu.
AVRASYA İLE BİRLİK
Putin, Çin’in projesinin Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan’dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği’nin hedefleriyle ‘mükemmel bir uyum içinde olduğunu’ söyledi. “Beş üye ülke, Avrasya Ekonomik Birliği ile ‘Bir Kuşak, Bir Yol’un birleştirilmesi fikrini oybirliğiyle destekliyor” diyen Putin, Avrasya ile Çin’in kenetlenmesi fikrini ortaya attı.
BATI’YA ŞEFFAFLIK MESAJI
Zirvede söz alan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Kuşak ve Yol projesiyle ilgili özellikle Batı’nın endişeleri gidermeye yönelik mesajlar verdi. Uluslararası altyapı projelerinde karşılıklı istişarelerde bulunmanın, ortak katkının ve faydaları paylaşmanın önemine dikkati çeken Şi, projelerin şeffaf bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini belirtti. İtalya, kısa süre önce Kuşak ve Yol projesine katılma kararı almıştı. Washington’ın Roma’yı tehdit etmesine neden olan kararın, diğer Avrupa ülkelerini de cesaretlendirmesi bekleniyor.
‘En yakın dosta’ fahri doktora
Kuşak ve Yol Forumu’nda ittifak çağrısı yaparak Avrasya’da yeni bir güç birliğinin fitilini yakan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başkent Pekin’de Çin’in en prestijli eğitim kurumlarından Tsinghua Üniversitesi tarafından fahri doktora verildi. LifeNews’in haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, törende yaptığı konuşmada “Vladimir Putin kişisel olarak benim en yakın dostum” dedi. Putin’in Çin halkının da dostu olduğunu ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin güçlenmesi için büyük katkı sunduğunu belirten Şi, samimi dostluklarına değer verdiğini ifade etti. ABD’nin her iki ülkeye yönelik artan tehditleri, Moskova-Pekin hattındaki iş birliğini derinleştiriyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.