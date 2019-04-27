Moskova ile Pekin'den İpek Yolu ittifakı!

Trump yönetiminin Pekin’in dünya ekonomisindeki etkisini artıracağı endişesiyle engellemeye çalıştığı Çin’in ‘Modern İpek Yolu’ projesi olarak bilinen ‘Kuşak ve Yol’un ikinci iş birliği zirvesinde Rusya sürprizi yaşandı. Zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomi Topluluğu ile Çin’in dev projesini birleştirme çağrısı yaptı.

‘Kuşak ve Yol’ 2. Uluslararası İş birliği Forumu, İsviçre Devlet Başkanı Ueli Maurer, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’ın da aralarında yer aldığı 40 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla Çin’in başkenti Pekin’de başladı. Rusya’nın bugüne kadar Asya’daki çıkarlarını olumsuz etkileyeceğini düşünerek kuşkulu yaklaştığı projeye ilişkin forumda konuşan Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’e ittifakı genişletme önerisinde bulundu.

AVRASYA İLE BİRLİK

Putin, Çin’in projesinin Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan’dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği’nin hedefleriyle ‘mükemmel bir uyum içinde olduğunu’ söyledi. “Beş üye ülke, Avrasya Ekonomik Birliği ile ‘Bir Kuşak, Bir Yol’un birleştirilmesi fikrini oybirliğiyle destekliyor” diyen Putin, Avrasya ile Çin’in kenetlenmesi fikrini ortaya attı.

BATI’YA ŞEFFAFLIK MESAJI

Zirvede söz alan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Kuşak ve Yol projesiyle ilgili özellikle Batı’nın endişeleri gidermeye yönelik mesajlar verdi. Uluslararası altyapı projelerinde karşılıklı istişarelerde bulunmanın, ortak katkının ve faydaları paylaşmanın önemine dikkati çeken Şi, projelerin şeffaf bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini belirtti. İtalya, kısa süre önce Kuşak ve Yol projesine katılma kararı almıştı. Washington’ın Roma’yı tehdit etmesine neden olan kararın, diğer Avrupa ülkelerini de cesaretlendirmesi bekleniyor.