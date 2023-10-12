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Dünya

''Moskova, NATO üyeliği sebebiyle Helsinki'yi düşman görüyor''

Finlandiya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (SUPO), Rusya ile ilişkilerin Ukrayna savaşı ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sebebiyle hatırı sayılır şekilde kötüleştiğini açıkladı.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 15:22 - Güncelleme:
''Moskova, NATO üyeliği sebebiyle Helsinki'yi düşman görüyor''
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SUPO'nun 2023 Ulusal Güvenlik raporunda, Rusya'nın, Finlandiya'yı düşman ulus olarak gördüğü yönünde birçok gösterge olduğu belirtildi.

Raporda, Rusya'nın St. Petersburg'daki Finlandiya konsolosluğunu kapatma kararının bu göstergelerden biri olduğu kaydedilirken, NATO üyeliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinde etkisinin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

SUPO Direktörü Antti Pelttari, rapora ilişkin düzenlenen basın toplantısında, "Rusya şu anda Ukrayna'daki savaşa odaklanıyor ve uluslararası izolasyonda gevşemeye gidiyor ancak bu Rusya'nın Finlandiya'daki istihbarat ve etki tehdidinin yok olduğu anlamına gelmiyor." dedi

Pelttari, Finlandiya'nın NATO üyesi olması, Ukrayna savaşının devam etmesi, Rusya ve Batı ülkeleri arasındaki gittikçe derinleşen fikir ayrılıkları ve Moskova'ya karşı artan yaptırımların, Rusya'nın Finlandiya'ya karşı aldığı önlemleri güçlendirebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya ve Estonya arasındaki doğal gaz boru hattına yönelik yapılan "olası sabotajın" arkasında Rusya'nın olup olmadığı sorusu üzerine Pelttari, söz konusu "olası sabotajın arkasında bir ülkenin yer alması ihtimalinin devre dışı olmadığını" söylemekle yetindi.

Finlandiya, 4 Nisan 2023'de NATO üyesi olmuştu.

  • FinRus ilişkileri
  • Ukrayna savaşı
  • NATO üyeliği

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