Moskova Patriği Kirill'den Fener Rum Patriği Bartholomeos'a: Böyle bir hakkın yok

Moskova ile İstanbul'daki kiliseler arasındaki gerilim, Moskova'da düzenlenen 8. 'İman ve Kelim' Uluslararası Ortodoks Medyası Festivali'ne de damga vurdu.

"Küresel komplo"

Etkinlikte konuşan Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ortodoks Hıristiyanlığa karşı küresel komplo düzenlendiğini, İstanbul'daki kiliseyle Ukrayna yüzünden yaşadıkları kavganının sadece bunun bir semptomu olduğunu söyledi.

"Tek gerçek ortodoks gücüne karşı hamle"

Ortodoks Hıristiyanların birliğini bozmanın küresel bir boyutu olduğunu belirten Kirill, "Bu, sadece bir yetki kavgası değil, dünyadaki tek kuvvetli Ortodoks gücüne karşı bir kavga" dedi.

"Biz özgürlük adasıyız"

Ortodoks Hıristiyanlığın, küreselleşmenin insanlığa dayattığı değer ve fikirlere karşı duran bir 'özgürlük adası' olduğunu da dile getiren Kirill, diğer yandan Fener Rum Patriği Bartholomeos'a şöyle çıkıştı:

"Hiçbir yerde yazmıyor"

"Hiçbir kilise kuralına dayanmadan, kendi inisiyatifiyle Ekümenik Konsey'i toplama kararı aldı. Onun böyle bir hakkı olduğu hiçbir yerde yazmıyor."

Kiev Patrikhanesi Patriği Filaret Denisenko, Ukrayna Kilisesi'ne otosefallik (bağımsızlık) verildiğinin resmen ilan edileceği Ekümenik Konsey toplantısının tarihinin, Bartholomeos tarafından açıklanacağını duyurmuştu.

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul etmişti.

Bunun üzerine Rus Ortodoks Kilisesi, Kutsal Sinod toplantısında, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesme kararı almıştı.

(Sputnik)