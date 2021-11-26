Moskova'da açıkça tehdit etti: Arkasında siz varsanız bunun sonuçları olacak

26 Kasım 2021 Cuma 07:23 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 07:23

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, dünyanın çeşitli noktalarında ABD'li diplomat ve casuslarda görülen "Havana Sendromu" vakalarının arkasında Rus istihbaratı varsa "bunun sonuçları olacağını" ifade etti.

The Washington Post'un haberine göre Burns, son Moskova ziyaretinde Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı ile yaptığı görüşmede, "ABD personeli ve ailesinde beyin hasarına sebep olmak profesyonel istihbarat servisi hizmetlerinin sınırlarını aşıyor" dedi.

Kaynaklar, Burns'ün direkt olarak Rusya'yı suçlamadığını; ancak CIA direktörünün toplantıda konuyu gündeme getirmesinin Washington'ın Moskova'dan şüphelendiğini vurguladığını ifade etti.

Burns'ün, bu vakalarının arkasında Rusya varsa bunun sonuçları olacağını belirttiği aktarıldı.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Adını ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü. Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti.

ABD VE KANADA BÜYÜKELÇİLERİNİN ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD TOPRAKLARINDAKİ VAKALAR

CNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haberde, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana Sendromu'na rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.

Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde, geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin, Havana Sendromu yaşadığını bildirmişti.

Hastalık son olarak ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güneydoğu Asya ziyaretinde görevli ABD'nin Vietnam Büyükelçiliğinin bir çalışanında ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Hindistan seyahatine eşlik eden bir CIA görevlisinde tespit edilmişti.