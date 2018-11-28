Moskova'da bomba alarmı verilmesi sonucu binlerce kişi tahliye edildi
Moskova'da canlı bomba ihbarı nedeniyle bir metro istasyonu ve 12 mağaza tahliye edildi.
- star.com.tr
Reuters'ın aktardığına göre Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba ihbarı nedeniyle bir metro istasyonu ve 12 mağaza tahliye edildi.
Rus haber ajansı TASS'ın resmi yetkililerden aldığı bilgiye göre, 10'dan fazla alışveriş merkezinden bomba ihbarı yapıldı ve binlerce insan binalardan tahliye edildi.
Polis memuru ve uzmanlar bölgede incelemelerde bulunuyor.
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