Moskova'da BRICS Medya Zirvesi başladı

Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezinde düzenlenen zirveye, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Bella Çerkesova ve 40'tan fazla ülkeden medya kuruluş yöneticileri, gazeteciler ve uzmanlar katıldı.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Haber Ajansları Birliği (UNA) Genel Başkanı Muhammed bin Abdurabbu el-Yami'nin de yer aldığı zirvede, "BRICS Ailesi" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman'ın moderatörlüğünü yaptığı zirve, TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov'un açılış konuşmasıyla başladı.

- "BRICS BÜNYESİNDE MEDYA ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR"



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da zirvenin açılışına görüntülü mesaj gönderdi.

BRICS'in çok taraflı işbirliği mekanizması olduğunu belirten Lavrov, "Bu çerçevede, farklı medeniyetleri, dinleri ve makro bölgeleri temsil eden ülkeler arasında uzun yıllardır verimli etkileşim sürüyor. BRICS'te eşitlik, karşılıklı saygı ve çıkar dengesi ilkelerine saygı gösteriliyor. BRICS, oluşum aşamasında olan çok kutuplu dünya düzeninin temeli." dedi.

Lavrov, BRICS'e yönelik ilginin arttığına işaret ederek, yaklaşık 30 ülkenin BRICS'e üye olmak için başvurduğunu dile getirdi.

BRICS bünyesinde medya alanında işbirliğinin de güçlendiğini belirten Lavrov, "Çok merkezli dünya düzeninin oluşum sürecinde gazeteciler, editörler, yöneticiler ve uzmanların yeni medya alanında profesyonel çalışmasına ihtiyaç var. Medya kuruluşları, devletlerarası iletişimin gelişiminde, halklar arasında dostluk, güven ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

- "BRICS'TEKİ İŞBİRLİĞİ, KARMAŞIK SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE KATKIDA BULUNUYOR"



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov da BRICS kapsamındaki işbirliğinin, küresel siyasetteki karmaşık sorunların çözümüne katkıda bulunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise ABD'nin Rus devlet kanalı RT ile bağlantılı 3 kurum ile 2 kişiye yönelik yaptırım uygulama kararına değinerek, "Rus gazetecileri, terör bilgi saldırısına uğradı." ifadesini kullandı.

UNA Genel Başkanı Yami, UNA ile BRICS medya kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştiğini belirterek, "Özellikle Filistin krizi gibi sorunların çözülmediği dönemde bu işbirliğine ihtiyaç her gün artıyor. Filistin meselesinin insanlık ilkesine dayalı şekilde çözülmesi gerekiyor. BRICS ülkelerini, bu konudaki mücadeleye dahil olmaya çağırıyoruz." dedi.

- BRICS'İN OLUŞUMU



Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, 2024'te de Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

Yaklaşık 30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.