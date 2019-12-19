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Dünya

Moskova'da FSB merkezi yakınlarında silah sesleri

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi merkezi yakınlarında silah sesleri duyuldu.

star.com.tr19.12.2019  18:45 - Güncelleme: 19.12.2019  19:24

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Rus kanalı REN-TV, ölü sayısını 2, Izvestiya ise sayının 3 olduğunu bildirdi iddia etti. RT'nin haberine göre ise çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı. 

Görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 saldırganın uzun namlulu silahlarla FSB binasına girip ateş açmaya başladığı ve hızlı bir şekilde olay yerini terk ettikleri iddia edildi.

Rusya'nın kalbi sayılan Kremlin'e yürüyerek 10 dakika mesafede gerçekleşen saldırıda iki Rus ajanının ve bir Rus polisininin öldürüldüğü, çatışmanın devam ettiği iddia edildi.

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