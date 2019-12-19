Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Rus kanalı REN-TV, ölü sayısını 2, Izvestiya ise sayının 3 olduğunu bildirdi iddia etti. RT'nin haberine göre ise çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 saldırganın uzun namlulu silahlarla FSB binasına girip ateş açmaya başladığı ve hızlı bir şekilde olay yerini terk ettikleri iddia edildi.
Rusya'nın kalbi sayılan Kremlin'e yürüyerek 10 dakika mesafede gerçekleşen saldırıda iki Rus ajanının ve bir Rus polisininin öldürüldüğü, çatışmanın devam ettiği iddia edildi.
#AHORA‼️Se escuchan disparos en el centro de #Moscú, al menos 3 muertos por disparos de un hombre armado con un fusil.— eSPAINews (@eSPAINews) December 19, 2019
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