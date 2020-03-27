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Dünya

Moskova'da Müslümanlar, internetten canlı yayınlanan cuma namazına evlerinden katıldı

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Müslümanlar, internetten canlı yayınlanan cuma namazına evlerinden katıldı.

AA27 Mart 2020 Cuma 18:16 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:19
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Rusya Müftüler Konseyi ve Müslümanları Dini İdaresi, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm camilerin kapatılması üzerine cuma namazının birlikte kılınabilmesi için yeni bir uygulama başlattı.

Moskova'da Müslümanlar, internetten canlı yayınlanan cuma namazına evlerinden katıldı

Moskova Merkez Camisi'nde bulunan imamın görüntüsü, idarenin internet sitesinde canlı yayınlandı.

Müslümanlar da evlerindeki bilgisayar ve cep telefonları aracılığıyla imama uyarak, cuma namazını kıldı.

Moskova Merkez Camisi'nin başimamı İldar Alyautdinov, namaz öncesinde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde camide kıldırılacak cuma namazının online olarak yayınlanacağını bildirerek, cemaatin de imama uyarak evlerinden cuma namazını eda etmeleri çağrısında bulunmuştu.

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