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Dünya

Moskova'da patlayıcı taşıyan İHA düştü, Kırım'da deniz İHA'larıyla saldırı yapıldı

Rusya'nın Moskova bölgesinde patlayıcı taşıyan bir insansız hava aracı (İHA) düşerken Kırım'ın Sivastopol şehrinde bulunan Rus savaş gemilerine yönelik de deniz İHA'larıyla saldırı girişiminde bulunuldu.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 12:54 - Güncelleme:
Moskova'da patlayıcı taşıyan İHA düştü, Kırım'da deniz İHA'larıyla saldırı yapıldı
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Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Moskova bölgesinde patlayıcı taşıyan bir İHA'nın düştüğü tespit edildi.

Rus basınına yansıyan detaylarda ise İHA'nın Ukrayna yapımı UJ-22 Airborne model olduğu ve yaklaşık 500 gram C4 taşıdığı bilgilerine yer verildi.

- RUS DONANMASINA SALDIRI

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol'un sözde valisi Mihail Razvojayev, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki limanda konuşlandırılan donanma gemilerine yönelik saldırı girişiminde bulunulduğunu belirtti.

Saldırıda bulunan bir deniz İHA'sının imha edildiğini kaydeden Razvojayev, bir başka deniz İHA'sının ise kendini patlattığını ifade etti.

Razvojayev, saldırı nedeniyle bölgede herhangi bir hasarın kaydedilmediğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

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