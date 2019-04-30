Moskova'daki DEAŞ operasyonu saniye saniye kaydedildi
Rusya'nın başkenti Moskova'da terör örgürü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Görüntüleri paylaşılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
- star.com.tr
Moskova'nın dışında terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi olduğu iddia edilen bir eve operasyon düzenlendi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Soruşturma Komitesi, şüphelilerin çeşitli kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinin ortak çalışması ile tespit edilip yakalandığını açıkladı.
Açıklamada şüphelilerin, örgüte militan sağlamak için faaliyet yürütmek üzere Rusya'ya gönderildiği öne sürüldü.
Yetkililer şüphelilerin yurt dışındaki yüksek profilli teröristler tarafından koordine edildiğini iddia ediyor.
Federal Güvenlik Servisi de (FSB) gözaltına alınanların Rus vatandaşları, Orta Asya ve Güney Kafkasya kökenli olduğunu duyurdu.
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