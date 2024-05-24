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Dünya

Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, 'Crocus City Hall' konser salonundaki terör saldırısıyla ilgili soruşturmada 20'den fazla kişinin yakalandığını söyledi.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 13:56 - Güncelleme:
Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik ve İstihbarat Servisleri Başkanlar Konseyinin toplantısında konuşan Bortnikov, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına değindi.

Bortnikov, "Soruşturma devam ediyor ancak Ukrayna askeri istihbaratının bu saldırıyla doğrudan bağlantılı olduğunu şimdiden söylemek mümkün." dedi.

Saldırıya karışanları tespit etmeyi sürdürdüklerini belirten Bortnikov, "Saldırının failleri ve suç ortakları dahil 20'den fazla kişi yakalandı. İşlenen suçun tüm detayları tespit edilecek, suça karışanlar cezadan kaçamayacak." ifadelerini kullandı.

Bortnikov, bu terör saldırısıyla aynı zamanda BDT ülkeleri arasındaki ilişkilerin bozulmasının hedeflendiğini kaydetti.

- ⁠MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında 144 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 12 kişinin tutuklandığı bildirilmişti.

  • Terör Saldırısı
  • Croccus City Hall

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