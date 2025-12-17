Moskova'dan dikkat çeken iddia! NATO 2030'a savaş hazırlığında

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı Savunma Bakanlığı yetkilileri genişletilmiş toplantısında konuştu.

Ukrayna'daki "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşmak ve Rus Silahlı Kuvvetlerinin uzun vadede gerekli muharebe hazırlık seviyesini korumak için tüm koşulların yaratıldığını belirten Belousov, "Başkomutanın belirlediği tüm görevler, hem kısa hem de uzun vadede yerine getirilmeye hazır." ifadesini kullandı.

Belousov, Ukrayna'da cephelerdeki Rus askeri birliklerin ilerleme hızının geçen yıla oranla 1,5 ila 2 kat arttığına dikkati çekerek, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) şehrinin kontrolünü ele geçirdiklerini aktardı.

Zaporijya bölgesinde Gulyaypole yerleşim biriminin kurtarılması için çabaların sürdüğüne işaret eden Belousov, bu yerin Ukrayna ordusu için önemli bir tahkimat alanı ve ulaşım merkezi olduğunu, ele geçirilmesi halinde Zaporijya'nın alınması için gerekli koşulların oluşacağını söyledi.

Belousov, Dimitrov'da Ukrayna birliklerinin sıkı şekilde kuşatılmış durumda olduğunu kaydederek, "Krasnoarmeysk ve Dimitrov'un kurtarılması, Ukrayna ordusunun Donbas'taki son dönemdeki en büyük yenilgisi olacak." dedi.

Kupyansk'ın alındığını, böylece Harkiv bölgesindeki güvenlik bölgesinin genişleyeceğini anlatan Belousov, Konstantinovka'nın alınması sonrası Donetsk bölgesinin tamamının hızla alınacağını ifade etti.

Rus ordusunun 2025 yılında ele geçirdiği toprağın geçen yılki rakamlardan üçte bir daha fazla olduğunu bildiren Belousov, "Bu yıl 300'den fazla yerleşim yeri ve 6 bin kilometrekareden fazla toprak kurtarıldı." dedi.

- "NATO'NUN DOĞU KANADINDA ASKERİ ŞENGEN PLANI YAPILIYOR"

Avrupa ve Kiev'in Rusya'yı olabildiğince zayıflatmak amacıyla Ukrayna'daki çatışmayı uzatmaya çalıştığını belirten Belousov, "NATO'nun Ortak Silahlı Kuvvetleri, 2019-2020 başlarında Rusya ile bir çatışma için hızlandırılmış hazırlıklara başladı." dedi.

Belousov, son 3 yılda askeri güvenlik tehditlerinin değiştiğini, Kuzey Atlantik İttifakı'nın ise koalisyon güçlerini artırmaya devam ettiğini vurgulayarak, "NATO'da, orta menzilli füzelerin konuşlandırılması için aktif hazırlıklar sürüyor. Nükleer mühimmat envanteri güncellendi. Hava savunması ve füze savunması modernize ediliyor. Seferberlik konuşlandırma sistemi değişiyor. İttifakın birliklerinin doğu kanadına yeniden konuşlandırılma hızı artıyor, bu amaçla 'askeri Schengen' adı verilen bir plan yapılıyor." ifadelerini kullandı.

NATO'nun 2030'a kadar Rusya ile olası bir askeri çatışmaya hazır hale gelmeyi planladığını dile getiren Bakan Belousov, "Bütün bunlar (hazırlıklar) NATO'nun Rusya ile olası bir askeri çatışmaya hazır olduğunu gösteriyor. İttifakın planları, 2030'ların başında bu tür eylemlere hazır hale gelmeyi öngörüyor. NATO yetkilileri, bunu defalarca açıkça dile getirdiler. Biz tehdit etmiyoruz, tehdit ediliyoruz." diye konuştu.

- "UKRAYNA, BU YIL 103 BİNDEN FAZLA SİLAH KAYBETTİ"

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2025 yılında 5 bin 500'ü Batı üretimi olan 103 binden fazla farklı türde silah ve askeri teçhizat kaybettiğini bildiren Belousov, bu rakamın 2024 yılındaki kayıpların neredeyse iki katı olduğunu aktardı.



Belousov, Ukrayna askeri ve sanayi üretiminin kapasitesinin de yarı yarıya azaldığını savundu.

Bu yıl 1000'in üzerinde Rus silah ve muharebe sisteminin savaş koşullarında test edildiğini açıklayan Belousov, 2025 yılı içinde birliklere yapılan temel silah, askeri teçhizat ve mühimmat teslimatlarının 2024 yılına kıyasla üçte bir oranında arttığını ve daha önce yaşanan top mermisi kıtlığının büyük ölçüde giderildiğini duyurdu.

Rus Stratejik Füze Kuvvetlerinin, Yars stratejik füze sistemiyle donatılmaya devam edeceği bilgisini veren Bakan Belousov, orta menzilli füzelere sahip Oreşnik mobil kara konuşlu füze sisteminin yıl sonuna kadar muharebe görevine alınacağını da ifade etti.